Öğrenciler topladıkları paralarla veresiye defterindeki borçları kapattı
Öğrenciler topladıkları paralarla veresiye defterindeki borçları kapattı Mersin'in Anamur ilçesinde, öğrenciler topladıkları parayla bir köy bakkalının veresiye defterindeki borçları ödedi Mersin'in Anamur ilçesinde, Ortaköy Hidayet Sinanoğlu İlk ve Ortaokulu öğrencileri "Bir Okul Bir Ekol"...
15.03.2020 10:02 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:04
Öğrenciler topladıkları paralarla veresiye defterindeki borçları kapattı Mersin 'in Anamur ilçesinde, öğrenciler topladıkları parayla bir köy bakkalının veresiye defterindeki borçları ödedi
MERSİN - Mersin'in Anamur ilçesinde, Ortaköy Hidayet Sinanoğlu İlk ve Ortaokulu öğrencileri "Bir Okul Bir Ekol" projesi kapsamında topladıkları parayla bir köy bakkalının veresiye defterindeki borçları ödedi. Ortaköy Hidayet Sinanoğlu Okulu öğrencileri "Bir Okul Bir Ekol" projesi kapsamında "yardımlaşma" temasını seçerek projenin ilk adımını Emirşah Mahallesi bakkalı, ikinci adımını da Çarıklar Mahallesi bakkalında gerçekleştirdi. Bu ay ise Güngören Mahallesindeki bakkalın veresiye defterini alarak borcu olanların borçlarını ödediler.Proje hakkında konuşan Okul Müdürü Hasan Asa, " İhtiyacı olan kişilerin mahalle bakkalındaki borçlarını ödeyerek atalarımızdan kalan "Zimem Defteri" geleneğini kendi çapımızda uygulamaya çalışıyoruz. Projemize 430 öğrenci, 370 öğrenci velisi ve 47 okul personelimizin tamamı katkıda bulundu. Emeği geçen tüm öğretmenlerime, öğrencilerime ve öğrenci velilerime teşekkür ederim" dedi.Bakkal dükkanı sahibi de örnek bir projeyi gerçekleştiren öğrencileri kutlayarak emeği geçenlere teşekkür etti.
MERSİN - Mersin'in Anamur ilçesinde, Ortaköy Hidayet Sinanoğlu İlk ve Ortaokulu öğrencileri "Bir Okul Bir Ekol" projesi kapsamında topladıkları parayla bir köy bakkalının veresiye defterindeki borçları ödedi. Ortaköy Hidayet Sinanoğlu Okulu öğrencileri "Bir Okul Bir Ekol" projesi kapsamında "yardımlaşma" temasını seçerek projenin ilk adımını Emirşah Mahallesi bakkalı, ikinci adımını da Çarıklar Mahallesi bakkalında gerçekleştirdi. Bu ay ise Güngören Mahallesindeki bakkalın veresiye defterini alarak borcu olanların borçlarını ödediler.Proje hakkında konuşan Okul Müdürü Hasan Asa, " İhtiyacı olan kişilerin mahalle bakkalındaki borçlarını ödeyerek atalarımızdan kalan "Zimem Defteri" geleneğini kendi çapımızda uygulamaya çalışıyoruz. Projemize 430 öğrenci, 370 öğrenci velisi ve 47 okul personelimizin tamamı katkıda bulundu. Emeği geçen tüm öğretmenlerime, öğrencilerime ve öğrenci velilerime teşekkür ederim" dedi.Bakkal dükkanı sahibi de örnek bir projeyi gerçekleştiren öğrencileri kutlayarak emeği geçenlere teşekkür etti.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Öğrenciler topladıkları paralarla veresiye defterindeki borçları kapattı
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