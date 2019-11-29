Haberler » 3. Sayfa » Öğrenciler trafik magandalarında 'artık yeter' dedi - Haber

Öğrenciler trafik magandalarında "artık yeter" dedi

Trafikte kural ihlali sonucu meydana gelen kazalara dikkat çekmek amacıyla Şişli'de toplanan öğrenciler, trafik polisleriyle beraber farkındalık oluşturdu.

29.11.2019 11:32 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:39Öğrenciler trafik magandalarında
Trafikte kural ihlali sonucu meydana gelen kazalara dikkat çekmek amacıyla 'de toplanan öğrenciler, trafik polisleriyle beraber farkındalık oluşturdu. Düdük çalan polis üniformalı çocuklar, sürücüleri "makas" atmamaları konusunda uyardı.

TEM Otoyolu Beşiktaş Harp Akademileri Tüneli mevkisinde geçtiğimiz Haziran ayında otomobil sürücüsünün trafikte "makas" atması sonucu yaşanan ve 3'ü çocuk 4 kişinin öldüğü kaza sonrası Şişli Selahaddin Eyyubi Ortaokulu bünyesinde "Asla Vazgeçemeyenler" projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında trafikte kural ihlali sonucu meydana gelen kazalar ve bu kazaların vermiş olduğu zararlara dikkat çekmek amacıyla "trafikte makas" konulu sosyal sorumluluk etkinliği düzenlendi.

Öğrenciler düdük çalıp sürücüleri uyardı

Mecidiyeköy Meydanı'nda toplanan öğrenciler temsili polis üniforması giyerek trafik kontrolü gerçekleştirdi. Kontrolde sürücülere düdük çalan çocuklar onları trafik kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyardı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte, öğrenciler polis memurlarıyla fotoğraf çektirdi.

Öğrencilerden Mehmet Karagöz, kamera karşısına geçerek projeye destek istedi. - İSTANBUL

TEM Otoyolu, Polis, Şişli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:59 Fatsa OSB'de fabrikada yangın
11:58 İş yerinde uyuşturucu eken bekçi tutuklandı
11:56 Yayaya çarpınca durmayan sürücü aracındaki hasarı kontrol etmek için durdu
11:54 Kaçak aksesuarlara el konuldu
11:50 Suriyeli ailenin barındığı eski Kur'an kursunda yangın çıktı
11:29 Evinin duvarı işaretlenen Alevi aile ilk kez konuştu: Çok çirkin bir hareket
11:15 Rusya'da bir adam, tartıştığı sevgilisini "Jigolo" deyince öldürdü
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
05:22 Dördüncü kez arabası kundaklanan vatandaş, eski sevgilisinden şikayetçi oldu
20:31 Arnavutluk'taki depremde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 47'ye yükseldi
20:23 Gaziantep'te karısına sokak ortasından şiddet uygulayan koca serbest bırakıldı
18:50 Eşini çocuğunun önünde tekme tokat döven baba: Çok pişmanım
18:17 Beykoz'da dehşet saçan maganda, bu sefer tartıştığı iki kişiyi bıçakladı
17:03 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
29.11.2019 12:05:55