Öğrenciler Trafik Uygulamasına Katıldı

Sakarya
'nın Sapanca
ilçesinde öğrenciler, trafik uygulamasına katılarak sürücüleri bilgilendirdi.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sapanca Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler
ve Tanıtım Programı öğrencileri Sosyal Sorumluluk Yönetimi dersi kapsamında "Kendinize Saygı Trafikte Başlar" sloganıyla proje hazırladı.
Öğrenciler proje çerçevesinde özel kıyafetleriyle trafik uygulamasına katılarak, sürücülere hazırladıkları trafik kurallarını ve cezaları anlatan el broşürleri ile maskotlar dağıttı. Anadolu Otoyolu
Sapanca çıkışında İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekiplerinin uygulamasına öğrencileriyle katılan Halkla İlişkiler ve Tanıtım Program Başkanı Öğretim Görevlisi Servet Sezgin, yaptığı açıklamada, projenin asıl amacının trafik farkındalığı oluşturmak olduğunu söyledi.
Sezgin, Türkiye
'nin trafik sorununun çözümüne öğrencilerle az da olsa katkı sağlamak istediklerini vurguladı.
Trafik kazası istatistiklerinde Türkiye'nin az gelişmiş ülkelerle ilk sıralarda yer aldığını ifade eden öğretim görevlisi Zuhal Erol da "Öğrencilerimizle trafik kazaları ve kuralları konusunda sürücülerimizin dikkatini çekerek, bu kötü istatistiklerin azaltılmasında üzerimize düşen görevi yerine getirmek amacındayız." dedi.
Trafik polisleri, kontroller sırasında kurallara uymayan bazı araç sürücülerine ceza yazdı.
Halkla İlişkiler,Sakarya,Sapanca