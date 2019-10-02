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Öğrenciler trafikte yaya önceliği için broşür dağıttı

Etimesgut'ta öğrenciler yayalara yol vermeleri konusunda sürücülerde farkındalık oluşturmak amacıyla broşür dağıttı.

02.10.2019 15:22Öğrenciler trafikte yaya önceliği için broşür dağıttı
Etimesgut'ta öğrenciler yayalara yol vermeleri konusunda sürücülerde farkındalık oluşturmak amacıyla broşür dağıttı.
İçişleri Bakanlığınca 2019'un "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla "Öncelik hayatın, öncelik yayanın", "Bu yolda birlikteyiz" yazılı pankartlar taşıyan Şehit Mutlu Can Kılıç Ortaokulu öğrencileri, İstasyon Caddesi'nde sürücülere broşür dağıttı.
Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili'nin de katıldığı uygulamada, yayalara yol hakkı tanımayan sürücüler hakkında işlem yapıldı.
Uygulama sırasında Kaymakam Sevgili, öğrencilerle yaya geçidinden geçti. Yayalara öncelikli yol hakkı konusunda sürücüleri bilgilendiren Sevgili, ilçe genelinde 23 noktada daha aynı etkinliğin yapılacağını belirtti.
Sevgili, "Uygulama ile bütün illerde yaya önceliğine dikkat çekiliyor. Öncelik hakkının yayada olması gerekiyor ve bunu inanarak yapmak lazım. Sürücülerimizden öncelik hakkını yayalara vermeyi alışkanlık haline getirmelerini istiyoruz." dedi.

Etimesgut, Güncel

Kaynak: AA

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