Öğrenciler Tramvay Duraklarında Kitap Okudu

Kaynak: AA

Samsun'da geçen yıl başlatılan "Samsun için okuma vakti" projesi kapsamında öğrenciler, farkındalık oluşturmak amacıyla tramvay duraklarında kitap okudu.Samsun Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce geçen yıl kitap okuma alışkanlığını artırmak amacıyla başlatılan "Samsun İçin Okuma Vakti" projesi, çeşitli etkinliklerle sürdürülüyor.Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce bu kapsamda "Atakum İçin Okuma Yolculuğu" projesi düzenlenerek, farkındalık oluşturmak amacıyla 10 tramvay durağında öğrenciler ve öğretmenlerin katılımıyla 20 dakika kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.Etkinliğe katılarak öğrencilerle kitap okuyan Atakum Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Samsun İçin Okuma Vakti" projesi kapsamında her akşam ailelerin, çocuklarıyla saat 20.00'de kitap okuduğunu söyledi.Yetik, okuma alışkanlığını artırmak için başlatılan ve başarıyla süren projeye destek vermek için Seyfi Demirsoy Ortaokulu tarafından "Atakum İçin Okuma Yolculuğu" projesinin hayata geçirildiğini belirtti.Bu kapsamda her ayın 20'sinde 20 dakika süreyle tramvay duraklarında okuma etkinliği yapıldığını aktaran Yetik, "Tramvay duraklarına yakın olan ortaokul öğrencilerimiz duraklara giderek okuma etkinliği düzenlenecek. Ayrıca okuma faaliyetiyle ilgili broşürler dağıtacaklar. Amacımız okuma düzeyini artırmak. Bunun yansımalarını ilimizde açılan kitap fuarında görüyoruz. Fuara yoğun ilgi var. Bu da okuma projesinin amacına ulaştığını gösteriyor." dedi.Topluma kitap okuma alışkanlığı konusunda yön vermeyi istediklerini vurgulayan Yetik, "Kitapların ayrı bir pencere olduğunu topluma hissettirmemiz gerekiyor. Artık tramvay duraklarında, otobüslerde, uçaklarda, her yerde elinde kitap olan çocuklar, veliler görmek istiyoruz." şeklinde konuştu.Seyfi Demirsoy Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Zehra Göktaş ise etkinlikleriyle toplumda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını anlatarak, "Tramvaydan inen vatandaşlardan olumlu tepkiler aldık. Şaşıranlar var. Fotoğrafımızı çekiyorlar." ifadesini kullandı.Aynı okul öğrencisi Yiğit Salih Kürkçü de etkinliğe katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "İnsanları kitap okumaya teşvik etmek için çalışmalar yapıyoruz. İnsanları bu alışkanlığa yönlendirmek istiyoruz." diye konuştu.