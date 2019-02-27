Öğrenciler Türk, Afgan ve Irak Kültürünü Tanıdı

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Giresun'da Irak ve Afganistanlı öğrencilerin de öğrenim gördüğü 23 Nisan İlkokulu'nda, çocukların birbirlerinin kültürünü tanıması için etkinlik yapıldı."Siz bizi tanıdınız, biz de sizi tanımak istiyoruz" sloganıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler Türk, Afgan ve Irak şarkılarını söyleyip şiirler okudu.Veliler ise ülkelerine özgü Afgan pilavı, Irak dolması fırni, lahana sarması gibi yemekler yaparak öğrencilere ikram etti.Okul Müdürü Ertuğrul Ersan, gazetecilere yaptığı açıklamada, okulun 3'te birinin göçmen ailelerin çocuklarından oluştuğunu söyledi.Okulda göçmen ailelerin kültürlerini tanımak ve onlara da Türk kültürünü tanıtmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini ifade eden Ersan, "Yarın Türkiye'den ayrılsalar bile ülkemizin yurt dışında birer temsilcisi olarak görev yapsınlar istedik. Öğrencilerimizin çoğu Afganistan ve Irak uyruklu." dedi.Ersan, etkinlikte her ülkenin kendi yemeklerini ve giysilerini sergilediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:"Farklı kültürleri kucaklayan, ahlaki değerlerimizle kültürümüzün sahiplenilmesi, değişik kültürlerin korunması ve yaşatılmasına yönelik tanıtım faaliyetleriyle iletişimin sağlanması ve önyargıların giderilmesi amaçlanmakta. Kendi kültürümüz ve göçmen kültürünü yoğurduk, böyle bir etkinlik ortaya çıkardık, çok da güzel oldu. Bizler onlara en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz."Irak'tan gelen Hawnaz Jalal Mawlood, etkinliğin kendileri için güzel olduğunu belirterek, "Bugün ben kendi ülkemin yemeği olan Irak dolmasını yaptım. Bugün çocuklarım için de benim için de farklı bir gün oldu." diye konuştu.Afgan öğrenci Soheyla Musazehi ise Türkiye'de mutlu olduğunu ifade ederek, okulu ve ders çalışmayı sevdiğini söyledi.