Öğrenciler Türk Askerleri İçin Bomba İmha Aracı Geliştirdi.

Niğde Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi'nde öğrenim gören öğrenciler giyilebilir teknoloji ile bomba imha aracı üretti. Öğrencilerin projesinde kola takılan bin cihazla aracı hareket ettirebiliyor.

Proje ile ilgili bilgi veren Bilsem öğrencisi Talha Talip Açıkgöz, "Bu projede askerlerimizin mayın tarama yaparken ya da benzeri askeri araçları kullanırken, şehit olmalarını engellemek için böyle bir araç geliştirdik. Bu araç sayesinde askerlerimiz bedenen mayın taramada araçları kullanmak yerine bu aracın uzaktan kontrolü sağlanacak. Bu şekilde askerlerin şehit olmasının önüne geçeceğiz. Aynı zamanda 21. yüzyılın teknolojisini kullanmaya oldukça yakınlaşmış olacağız" dedi.

Bilsem öğrencisi Alperen Kahraman ise projede giyilebilir teknolojiden faydalandıklarını ifade ederek, "Giyilebilir teknoloji sayesinde yaptığımız kas hareketlerinin verilerini alarak yaptığımız hareketlerle robotu ileri geri, sağ sola sürerek hareket ettirdik. Üzerindeki kamera sayesinde de internete anlık görüntü akışı sağladık" ifadelerini kullandı. Proje Danışmanı Ertuğrul Özar da, öğrencilerle birlikte dört yıldır bu tür çalışmalar yaptıklarını belirterek, çalışmalar sonucunda katma değeri yüksek teknolojik ürünü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Özar, "Mutluyuz ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu proje ile birlikte Türkiye İnovasyon yarışmasına vuruda bulunduk. Şuan final aşamasındayız" şeklinde konuştu.