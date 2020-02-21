"Öğrenciler üşümesin" diye öğretmen ve hayırseverler okula kalorifer sistemi yaptırdı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, 450 öğrencinin eğitim gördüğü Aslanbaba İmam Hatip Ortaokuluna, öğretmen ve hayırseverlerin desteğiyle kalorifer sistemi kuruldu.

İlçeye 25 kilometre uzakta bulunan ve ikili eğitim veren 8 derslikli Aslanbaba İmam Hatip Ortaokulunda 450 öğrenci eğitim görüyor. Okul idaresi, kışın soba ile ısıtılan okula kalorifer sistemi kurmak için arayışa girdi.

Bunun için öğretmenlerin de desteğini alan idare, hayırseverlerin verdiği destekle okula kalorifer sistemi kurdu.

Öğrenciler şimdi kaloriferli sınıflarında ve daha sıcak ortamda ders yapmaya başladı.

Okul Müdürü Abdulkadir Şağban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulun 2003 yılında eğitim öğretime başladığını, ilk günden bu yana okuldaki ısınma işleminin sobalar yardımıyla yapıldığını belirtti.

Sınıflarda yakılan sobaların zaman zaman dumana neden olduğunu aktaran Şağban, şöyle konuştu:

"Kararlılık ve azim oldukça öğretmenlerin aşamayacağı sorun yoktur' felsefesinden yola çıkarak okulumuza kalorifer sistemi döşetmeye karar verdik. Maliyeti 45 bin lira olan kalorifer için hayırsever bir arkadaşım 20 bin lira bağışta bulundu. Geriye kalan 25 bin lirayı öğretmenlerimiz, eş-dost-akrabalarımız, bazı velilerimizden topladık. İlçe Emniyet Müdürü Kılıç Aslan da okula kalorifer kazanı hediye etti. Okulumuzu sıcak bir eğitim yuvasına dönüştürdük. Öğrencilerimiz sıcacık sınıflarında verimli bir şekilde eğitimlerine devam ediyor."

Şağban, desteklerinden dolayı öğretmenlere ve hayırseverlere teşekkür ederek, amaçlarının öğrencilerin temiz ve sağlıklı ortamda eğitim görmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Sıcak sınıflarda ders işliyoruz

Okulda eğitim gören 8'inci sınıf öğrencisi Merve Ebe, okula döşenen kalorifer sistemi sayesinde sınıfların daha sıcak olduğunu ve derslerini daha iyi bir şekilde işlediklerini belirterek, herkese teşekkür etti.

Nurullah Cise de soba yakarak ısınma derdinden kurtulduklarını belirterek, "Önce sınıflarda soba yakarak ısınıyorduk her tarafı duman kaplıyordu. Şimdi okulumuz daha sıcak ve temiz, dışarısı çok soğuk okulumuz evimizden daha sıcak." dedi.

Okula döşenen kalorifer sistemi nedeniyle yöneticilere teşekkür eden öğrenci velisi Hasan Cebe de "Daha önce çocuklarımız okula gelirken ısınmak için soba kullanıyorlardı. Sınıfları duman kaplıyordu. Okul yönetimi kalorifer sistemi bağlayarak bu dumanlı okulu tertemiz bir okul yaptılar, çocuklarımız okula gelmek için sabırsızlanıyor emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA