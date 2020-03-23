Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla eğitime verilen 1 haftalık ara sona erdi, bugün uzaktan eğitim süreci başladı.MuşMuş'ta da öğrenciler, aileleriyle Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un saat 09.00'da EBA TV'de işlediği ilk ders için televizyon karşısına geçti.Evde çocukları için okul ortamı oluşturan aileler, televizyon karşısına masa ve sandalye kurarak öğrencilerin rahat bir şekilde ders işlemelerini sağladı.Öğrenciler de ilk kez evde ders işlemenin heyecanını yaşadı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un ailelere seslenişini izleyen öğrenciler, daha sonra ders başı yaparak öğretmenlerin anlattıklarını dinledi, notlar aldı.Öğrencilerden Mustafa Yıldırım, evde ders işlemenin heyecanıyla sabah erkenden kalktığını belirterek, "Derslerimden geri kalmadım. Tatil döneminde kitap okudum. Şimdi derse başladık. İlk kez televizyon karşısında ders işliyoruz. Annem sabah erkenden bizi kaldırdı, hazırlıklarımızı yaptı. Bizim için masa kurdu. Çok güzel bir ortamda derse katılıyoruz." dedi.Anne Sevda Yıldırım ise sabah erken kalkarak çocukları için hazırlık yaptığını, masa ve sandalye kurduğunu anlattı.Çocukların derslerinden geri kalmamaları bakımından uygulamanın önemli olduğunu ifade eden Yıldırım, "Çocuklarım derslerinden geri kalmayacaklar. Milli Eğitim Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Sabah kalkarak masalarını kurdum. Kahvaltılarını yaptılar şimdi ders dinliyorlar. Çok güzel bir uygulama. Emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: AA

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