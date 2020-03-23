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Öğrenciler "uzaktan eğitim"le ders başı yaptı

Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla eğitime verilen 1 haftalık ara sona erdi, bugün uzaktan eğitim süreci başladı.

23.03.2020 10:29 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:32
Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla eğitime verilen 1 haftalık ara sona erdi, bugün uzaktan eğitim süreci başladı.
Hakkari
Hakkari'de de yeni tip koronavirüs nedeniyle bir haftalık ara verilen eğitim süreci, uzaktan eğitim kapsamında verilen ilk dersle başladı.
Bu kapsamında, kentteki ilk ve ortaokul ile lise öğrencileri, TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden dersleri takip etti.
Velilerden Aygül Sayın, uygulamadan memnun olduklarını belirterek, öğrencilerin bugün ilk ders için televizyon karşısına geçtiğini, öğrenciler kadar velilerin de heyecanlandığını söyledi.
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Öğrenciler ’uzaktan eğitim’le ders başı yaptı

Kaynak: AA

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Öğrenciler "uzaktan eğitim"le ders başı yaptı
Etiketler : Hakkari, Güncel

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