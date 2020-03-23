Öğrenciler "uzaktan eğitim"le ders başı yaptı
Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla eğitime verilen 1 haftalık ara sona erdi, bugün uzaktan eğitim süreci başladı.
23.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:02
Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla eğitime verilen 1 haftalık ara sona erdi, bugün uzaktan eğitim süreci başladı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Öğrenciler "uzaktan eğitim"le ders başı yaptı
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