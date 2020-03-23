Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Öğrenciler 'uzaktan eğitim'le ders başı yaptı - Haberler

Öğrenciler "uzaktan eğitim"le ders başı yaptı

Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla eğitime verilen 1 haftalık aranın sona ermesinin ardından başlatılan uzaktan eğitimde küçük öğrencilerin en büyük yardımcıları aileleri oluyor.

23.03.2020 15:09 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:11
Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla eğitime verilen 1 haftalık aranın sona ermesinin ardından başlatılan uzaktan eğitimde küçük öğrencilerin en büyük yardımcıları aileleri oluyor.
Kırşehir'de, evlerinin televizyon bulunan bir odasına kurdukları masa ile öğrencileri derse hazırlayan aileler, dersleri iyi anlamaları için çocuklarına katkı yapıyor.
Medrese Mahallesi'nde oturan Esma Yıldız, merkez Hüsnü Özyeğin İlkokulu 4. sınıfa giden oğlu Muhammed Talha Yıldız'ın bugünden itibaren uzaktan eğitim almaya başladığını söyledi.
Böyle zorlu bir süreçte bu imkanı sağlayan devlet yöneticilerine teşekkür eden Yıldız, kendisi ve iki ablasının bu süreçte Muhammed Talha'ya yardımcı olacaklarını ifade etti.
Sözel derslerde kendisinin, matematikte bir ablasının, İngilizce'de de diğer ablasının yardımcı olacağını vurgulayan Yıldız, "Evde eğitim bugün başladı. Biz de çocuğumuza yardımcı oluyoruz. Ailelerin gayretleriyle bu eğitimde de çocuklarımız başarılı olacaklardır. Çocuklarımız geri kalmıyor. Birlikte ders dinliyoruz. Ders sırasında öğrendiklerini sonraki saatlerde tekrar ettiriyoruz. İyi bir sonuç alarak bu dönemi de böyle atlatırız inşallah." dedi.
Seda Koçyiğit de merkez Yunus Emre Ortaokulu'na giden iki çocuğunun evde uzaktan eğitim aldığını söyledi.
Çocukları Yüksel'in 8, Yakup'un 6. sınıfa gittiğini dile getiren Koçyiğit, her ikisine de farklı zamanlardaki uzaktan eğitimde yardımcı olmaya çalıştığını aktardı. Öğrenciler ’uzaktan eğitim’le ders başı yaptı

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Öğrenciler "uzaktan eğitim"le ders başı yaptı
Etiketler : Muhammed Talha, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye, bu saate kilitlendi! Gözler, Bakan Koca’nın açıklamasında Haberler
Türkiye, bu saate kilitlendi! Gözler, Bakan Koca'nın açıklamasında
Annesini kaybeden usta oyuncu, aldığı önlemle alkış topladı Haberler
Annesini kaybeden usta oyuncu, aldığı önlemle alkış topladı
Asılsız virüs paylaşımı yapan 1778 kişi hakkında adli işlem yapıldı Haberler
Asılsız virüs paylaşımı yapan 1778 kişi hakkında adli işlem yapıldı
Uyarıları dikkate alan yok! Bir kentimizde caddeler dolup taştı Haberler
Uyarıları dikkate alan yok! Bir kentimizde caddeler dolup taştı
Sokağa çıkma yasağına uymayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin Haberler
Sokağa çıkma yasağına uymayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin
ABD ekonomisi ağır bozulmalar yaşıyor! Fed yeni tedbir paketi açıkladı Haberler
ABD ekonomisi ağır bozulmalar yaşıyor! Fed yeni tedbir paketi açıkladı
Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı Haberler
Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı
İtalya’da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı Haberler
İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı

Son Dakika Güncel Haberleri

Eskişehir'de, evden çıkmayanlara ekmek dağıtıldı - Haber İzmir'de kuyumcular kepenk kapattı - Haber Nizip Belediyesi'nden evden çıkamayanlara yemek ve gıda yardımı - Haber Çarşamba'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Haber Benzersiz ve aynı zamanda bildiğimiz tüm çocuklara benzeyen bir çocuk… - Haber Son Dakika: Asılsız koronavirüs paylaşımları ve terör propagandası yapan 1748 hesap hakkında adli işlem başlatıldı - Haber Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı - Haberler Sokağa çıkma yasağına kulak asmayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin - Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız kardeşini kaybeden Kılıçdaroğlu'nu arayarak taziyelerini iletti - Haber Yüksek yargıda görev değişimi: Yargıtay ve Danıştay başkanlığı için Çarşamba günü seçim yapılacak - Haber Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 7 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar - Ekonomi
Loading