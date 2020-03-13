Öğrenciler, Van'daki çığda şehit olan askerleri unutmadı
Van'ın Çatak ilçesinde öğrenciler, çığ felaketinde şehit olan askerler için anma programı düzenledi.
13.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:30
Van 'ın Çatak ilçesinde öğrenciler, çığ felaketinde şehit olan askerler için anma programı düzenledi.
İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Ağaçlık İlkokulu öğrencileri, çığ felaketinde şehit olan askerleri unutmadı.
Sınıf öğretmeni Vildan Gümüşçü koordinesinde düzenlenen anma etkinliğinde siyah beyaz resim sergisi açıldı.
Öğrenciler, programa katılan komutanlara karanfil verdi ve şehitler için dua okudu.
Komutanlar da bir tarafında öğrencinin diğerinde ise şehidin adının bulunduğu künyeleri öğrencilerin boynuna taktı.
Öğretmen Gümüşçü, öğrencilerle çığda şehit olan askerler için anma programı düzenlediklerini belirterek, "Öğrencilerimizin vatan, millet, bayrak ve şehitlik gibi kutsal kavramlarda en üst seviyede duyarlı olması memnuniyet vericidir." dedi.
Gümüşçü, şöyle konuştu:
"Şehitlerimizle ilgili program hazırlama isteğinin öğrencilerimizden gelmesi, tüm hazırlıkların öğrencilerimizce yapılması programımıza bir başka anlam yüklemiştir. Kayaboğaz Karakolu'ndaki komutanlarımız okulumuzu sürekli ziyaret ederdi. Şehit olan komutanları tanımak bizi derinden etkiledi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz."
Törene, İlçe Tabur Komutanı Binbaşı Aslan Alkan, Kayaboğaz Karakol Komutanı Murat Demir Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş ve öğretmenler katıldı.
İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Ağaçlık İlkokulu öğrencileri, çığ felaketinde şehit olan askerleri unutmadı.
Sınıf öğretmeni Vildan Gümüşçü koordinesinde düzenlenen anma etkinliğinde siyah beyaz resim sergisi açıldı.
Öğrenciler, programa katılan komutanlara karanfil verdi ve şehitler için dua okudu.
Komutanlar da bir tarafında öğrencinin diğerinde ise şehidin adının bulunduğu künyeleri öğrencilerin boynuna taktı.
Öğretmen Gümüşçü, öğrencilerle çığda şehit olan askerler için anma programı düzenlediklerini belirterek, "Öğrencilerimizin vatan, millet, bayrak ve şehitlik gibi kutsal kavramlarda en üst seviyede duyarlı olması memnuniyet vericidir." dedi.
Gümüşçü, şöyle konuştu:
"Şehitlerimizle ilgili program hazırlama isteğinin öğrencilerimizden gelmesi, tüm hazırlıkların öğrencilerimizce yapılması programımıza bir başka anlam yüklemiştir. Kayaboğaz Karakolu'ndaki komutanlarımız okulumuzu sürekli ziyaret ederdi. Şehit olan komutanları tanımak bizi derinden etkiledi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz."
Törene, İlçe Tabur Komutanı Binbaşı Aslan Alkan, Kayaboğaz Karakol Komutanı Murat Demir Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş ve öğretmenler katıldı.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Güncel
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
Güncel
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor
Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Güncel
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
Güncel
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Güncel
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Güncel
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın