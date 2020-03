Öğrenciler ve mezunlar kariyer fuarında staj ve iş imkanı yakaladı

İş arayışındaki mezunlar ve öğrenciler Türk Eğitim Derneği Üniversitesi (TEDÜ) tarafından düzenlenen "WANTED İş ve Kariyer Fuarı"nda 85 firma ile bir araya geldi. Öğrencilerin hem iş hayatıyla ilgili merak ettiklerini öğrendiği hem de staj başvurusunda bulunabildiği etkinlikte mezunlar da mülakatlara girerek iş bulma şansı yakaladı.Türk Eğitim Derneği Üniversitesi (TEDÜ) düzenlediği "WANTED İş ve Kariyer Fuarı" ile iş yaşamını koklamak isteyen herkese kapılarını açtı. Üniversite öğrencilerini ve iş arayışındaki mezunları alanında uzman firmalarla bir araya getirmenin amaçlandığı etkinlik yoğun ilgi gördü. Türkiye 'nin çeşitli yerlerinden katılımcılar 85 firma ile bir araya gelerek ünlü firmalarda staj ve iş bulma imkanı yakaladı. Merak ettiklerini firma yetkilileri ile konuşabilen katılımcılar, firmaların açtığı mülakatlara katılırken alanında uzman 13 profesyonelden de kariyer dersleri aldı.Fuara ilişkin bilgi veren TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, 85 firmanın bulunduğu fuarın üç alandan oluştuğunu belirterek, "Stant ziyaretleri, mülakatlar ve sektörün önde gelenlerinden kariyer dersleri. 8 ile 10 bin arasında katılım bekliyoruz. Bu yapıda yapılan bir kariyer fuarı yoktu, belki bu ilk olacak. Şirketlerin de kendilerine iş kaynağı oluşturacak kaynaklar bulmasına fırsat verdik. Her yıl da geleneksel olarak buna devam edeceğiz. Öğrencilerin hangi mizaca uygunsa ona göre mesleki seçimlerine karar vermesi gerekir. Temel kazanımlarını gerçekleştirmiş bir nesil yetiştirmemiz gerek. Lise 3-4 öğrencileri var; bu çocuklar tercihlerini yaparken mesleki bilgi alıp yapabiliyorlar. Stantlardan aldıkları bilgilerle fikirlerini değiştirebiliyorlar. Kendilerine yol haritası çizmeleri için bunu çok önemli görüyoruz. Bu firmaların hepsi aynı zamanda stajyer alıyorlar ve işe alacakları kişileri de kendi stajyerleri arasından seçiyorlar. Onun için de büyük bir fırsat. Firmaları biz seçtik ve her sektörün dalından da iki veya üç firmayı seçmedik. Çeşitliliği sağladık" diye konuştu.Katılımcılardan TED Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Nur Banu Çebi, bu yıl düzenlenen fuarın önceki senelere göre daha kapsamlı olduğunu söyleyerek, "Çok firmayla burada birebir görüşme fırsatı yakalıyoruz. Ayrıca internet üzerinden mülakat için de başvurular yapabiliyoruz. Bunlar iş ve staj bulabilmek için bizler için çok önemli. Kariyer fırsatı yakalamaya çalışıyoruz. Okulda öğrendiğimiz teorik bilgileri uygulamak bizim için çok önemli ve iş ortamını görmek, yerinde görmek çok ayrı bir şey. O ortamı solumak ve görmek bizim için çok önemli, işe alımda da bu bizim için yararlı oluyor. Hangi alanda yeteneğimiz olduğunu ve hangi sektöre ilgili olduğumuzu da görüyoruz. Özellikle bizim mesleğimiz için; çok fazla mühendis var ve bir şekilde öne geçmemiz gerekiyor. Bu yaptığımız stajlar çok önemli ne kadar deneyimliysek o kadar avantaj bizim için. İş bulmak zor o yüzden şimdiden başlıyoruz" ifadelerini kullandıı.İş bulmanın zor olduğunu düşünen lise öğrencileri de soluğu fuarda aldı. Erken yaşta temaslarla ve yapacakları stajlar ile rakiplerinin önüne geçmek isteyen gençler de fuara yoğun ilgi gösterdi. Katılımcılardan 16 yaşındaki Ece Nur Ortakçı, seçimlerinin şimdiden şekillendiğini ve bu nedenle fuara geldiğini belirterek, "Epey bilgi veriyorlar. Gayet iyi fırsatlar var lisede de staj imkanları var. Şimdiden başlamak iyi sonuçta şu an bir karar vereceğim ve onun için çalışacağım" dedi.Katılımcılardan Serenay Ercan da fuarın çok faydalı olduğunu vurgulayarak, "Zaten bizim üniversite hayatı boyunca tek kaygımız iş bulabilmek. Burada her şirketle konuşabiliyoruz, kafamızdaki sorulara yanıt bulabiliyoruz" dedi.Etkinliğe katılan Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, fuar alanındaki stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı. Öğrencilerle de sohbet eden Yavaş, kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen katılımcıları da kırmadı. - ANKARA