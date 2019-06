Öğrenciler yaz tatilini nasıl değerlendirmeli?

Milyonlarca öğrenci bugün bir yıllık emeklerinin karşılığını aldı. 2018-19 eğitim-öğretim yılını karne ile taçlandıran öğrencilere, yaz döneminin fırsat olduğu ve bunu iyi değerlendirmek gerektiği konusunda uyarılarda bulunuldu.

Öğrencilerin yaz tatilini nasıl daha verimli geçirebilecekleri konusunda açıklamada bulunan Kavram Okulları CEO'su Ümit Kalko, "Öğrencilerimiz için birincil önerimiz, her gün mutlaka kitap okuyarak dinlenmeleri ve okuma alışkanlıklarıyla bir sonraki eğitim öğretim yılına hazırlanmaları. Ayrıca, yaz dönemi aynı zamanda sosyal ilişkilerin de güçleneceği bir zaman dilimi. Bu nedenle aile içi sohbetlerin, komşuluk ve akraba ilişkilerinin birlikte hareket etmenin ve çocuklarımızın da fikirlerinin dahil olduğu bir süreci de önemsemeliyiz. Sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılım göstermesini de kişisel gelişim ve deneyim kapsamında fazlasıyla önemli. Tabi ki bu süreci yönetecek temel kriterimiz ise öğrencilerimizin ilgi alanı ve becerileri. Seçim yapanın öğrencilerimiz olması da aynı derecede çok önemli" dedi.

"Altını çizmek istediğim diğer bir başlık ise karne" diye konuşan Ümit Kalko, "Karne bizim için bir yaz boyunca gündem yapılması gereken bir değerlendirme aracı değil; önemli olan karne üzerinden karşılaştırma odaklı bir dilden uzak durulması, objektif ve yapıcı bir değerlendirme ile karne gündeminin şekillenmesidir. Tüm bunların yanı sıra, okul olarak özellikle öğrencisi olduğu kademenin son sınıfına geçen öğrencilerimiz için akademik ve sosyal çalışmalara ayırdıkları zamana yönelik dengeyi önemsiyoruz. Yaz döneminin akademik performans anlamında verimli geçmesi için tercih etmek istediğimiz okulları araştırmak, zihinsel olarak sınav hazırlığı dönemine dair düşünmek ve stratejiler belirlemek, periyodik tekrarlar yapmak, öğretmenlerimizle irtibat halinde olmak, dijital kaynaklar ile geçmiş yılların kazanımlarına dair eksikleri gidermek faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı.

"YAZ DÖNEMİ ÖĞRETMENLER İÇİN DE ÖNEMLİ"

Yaz döneminin öğretmenler için de önemli olduğunu belirten Kalko, "Öğretmenlerimiz için de aynı şekilde çok kıymetli bir zaman dilimi. Yenilenme, donanım ve gelişime yönelik planlanan her başlık eminiz ki eğitimcilerimizin de zinde ve neşeli olmalarına olanak sağlayacaktır. Kitap, film, seyahat, araştırma gibi birçok başlığın iç huzur ve zihinsel hazırlık için önemli olduğunu düşünüyoruz. Okul olarak önceliğimiz her zaman öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz. Okullar açıldığında onları mutlu ve sağlıklı görmek her zaman verdiğimiz emeğin en büyük motivasyon kaynağı. Tüm çocuklara, eğitimcilere ve ailelere keyif ve iletişim dolu bir yaz tatili diliyoruz" dedi.

- İstanbul