Haberler » Güncel » Öğrenciler yazdıkları hikaye kitabını Kaymakam Yılmaz'a hikaye etti - Haber

Öğrenciler yazdıkları hikaye kitabını Kaymakam Yılmaz'a hikaye etti

Bodrum ilçesinde bir grup öğrenci, yazdıkları hikayelerden oluşan kitaplarını Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz'a hediye etti.

20.02.2020 17:42 | Son Güncelleme: 20.02.2020 18:14Öğrenciler yazdıkları hikaye kitabını Kaymakam Yılmaz'a hikaye etti
ilçesinde bir grup öğrenci, yazdıkları hikayelerden oluşan kitaplarını Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz'a hediye etti.
Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu 3/B sınıfı öğrencileri okul müdürü Emin Geçin ve sınıf öğretmenleri Volkan İlhan eşliğinde Kaymakam Yılmaz'a ziyarette bulundu.
Minik öğrenciler milli ve manevi değerlerin anlatıldığı "Sevmekle başlayacak her şey" adlı çıkardıkları hikaye kitaplarını Yılmaz'a hediye etti.
Vatan sevgisinden bayrak sevgisine, anne sevgisinden Atatürk sevgisine, baba sevgisinden doğa sevgisine kadar 37 hikayenin yer aldığı kitabın "Yaşlılar Haftası"nda huzur evindeki yaşlılara okumak ve hediye edilmek amacıyla yazıldığı belirtildi.

Bekir Yılmaz, Bodrum, Bitez, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:20  Kristal çocuk ya da indigo çocuk nedir? Kristal çocukların özellikleri nelerdir?
15:23  Taahhüt nasıl yazılır? TDK'ya göre taahhüt mü, tahüt mü? Taahhüt ne demek?
14:36  Şoför nasıl yazılır? TDK'ya göre şoför mü, şöför mü? Şoför ne demek?
14:05  Hanau nerede? Hanau nüfusu kaç? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir?
12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
20.02.2020 19:29:31