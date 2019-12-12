Haberler » Güncel » Öğrenciler yeklerinin nasıl pişirildiğini gördüler - Haber

Öğrenciler yeklerinin nasıl pişirildiğini gördüler

Yenilikçi uygulamalar konusunda öncü yükseköğretim kurumu olan Düzce Üniversitesi, "Açık Mutfak: Yemeğim Nasıl Pişiyor?

12.12.2019 11:39 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:44Öğrenciler yeklerinin nasıl pişirildiğini gördüler
Yenilikçi uygulamalar konusunda öncü yükseköğretim kurumu olan Düzce Üniversitesi, "Açık Mutfak: Yemeğim Nasıl Pişiyor?" etkinliğinin altıncısını gerçekleştirdi.

Sağlık Kültür ve Daire Başkanlığı tarafından yürütülen proje ile yemekhanelerde yürütülen hizmetleri öğrencilerine açarak önemli bir sosyal faaliyet yürüten Düzce Üniversitesi, beslenmek hizmetlerindeki şeffaflığıyla da adından söz ettiriyor.

Açık Mutfak etkinliği ile öğrenciler, Konuralp Yerleşkesi merkez mutfağında bir yemeğin ham maddeden sofraya kadar olan yolculuğundaki tüm aşamaları görme imkanı elde etti. Etkinlikte, öğrencilere Beslenme Hizmetlerinde görev yapan Gıda Mühendisleri eşliğinde mutfağın yanı sıra tüm depolar, bulaşıkhaneler ve hazırlık alanları gezdirilerek çeşitli ikramlarda bulunuldu.

2019-2020 Eğitim-Öğretim Dönemi'nde de devam eden "Açık Mutfak: Yemeğim Nasıl Pişiyor" etkinliğinde, tüm alanlarda olduğu gibi beslenme hizmetleri alanında da yürütülen işleyiş öğrencilere şeffaf bir şekilde gösterildi. Düzce Üniversitesi öğrencileri, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Üniversite yetkililerine teşekkür etti. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:18 Arabuluculuk sınavını geçemeyen Tunç: Yoruma dayalı sorular vardı - Haber
12:13 Başkan Pekmezci şampiyonları ödüllendirdi - Haber
12:13 Çankaya Belediyesinden enerji kimlik belgesi kolaylığı - Haber
12:13 Gölbaşı Belediyesi inşaat ekipleri aralıksız çalışıyor - Haber
12:13 Sağlık Müdürlüğü Aras Elektrik ile indirim protokollü imzaladı - Haber
11:46 Temizlik yaparken canından oluyordu - Haber
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Haber
07:20 Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem oldu - Haber
23:48 "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! - Haber
23:26 Başkan Aydın'dan "duvara bantlanmış muz" eserine gönderme: "Sanat eseri dediğin böyle olur" - Haber
12.12.2019 12:20:22