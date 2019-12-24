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Öğrenciler yemekten zehirlendi

Adıyaman'da ortaokul öğrencileri, okulda yedikleri yiyeceklerden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

24.12.2019 14:37 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:42 Öğrenciler yemekten zehirlendi
'da ortaokul öğrencileri, okulda yedikleri yiyeceklerden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Yerli Malı Haftası kapsamında Adıyaman Amca İmam Hatip Ortaokulunda etkinlik düzenlendi. Öğrenciler evlerinden getirdikleri yiyecekleri okulda yedi. Burada yenilen yiyeceklerden 10 öğrenci zehirlendi. Mide bulantısı ve karın ağrısı yaşayan öğrenciler için okula 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. Okula gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Yerli Malı, Adıyaman, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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