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Öğrenciler, yeni yıl hediyelerini sokak hayvanlarına verecek

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde başlatılan "2020 Yılında Sokak Hayvanları Yaşasın Projesi" kapsamında ilkokul öğrencileri yeni yıl hediyelerini bu kez sokak hayvanlarına verecek.

31.12.2019 16:15 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:07 Öğrenciler, yeni yıl hediyelerini sokak hayvanlarına verecek
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde başlatılan "2020 Yılında Sokak Hayvanları Yaşasın Projesi" kapsamında ilkokul öğrencileri yeni yıl hediyelerini bu kez sokak hayvanlarına verecek.

Yahşihan Belediyesi öğrencilerin talebi üzerine "2020 Yılında Sokak Hayvanları Yaşasın Projesi" başlattı. Öğrencilerin WhatsApp ihbar hattı üzerinden gönderdiği isteği geri çevirmeyen Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Şehit Piyade Onbaşı Murat Sıtkı İlkokulundaki öğrencileri ziyaret etti. Farkındalık oluşturmak amacıyla sokak hayvanları yararına proje başlatıldığının müjdesini öğrencilerle paylaştı. Sınıfları ziyaret eden Türkyılmaz, öğrencilere dağıttığı kedi ve köpek mamalarını yeni yıl hediyesi olarak sokak hayvanlarına vermesini istedi.

Yeni yılda da sokak hayvanlarının unutulmamasını isteyen Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, tüm Türkiye'den bu duyarlılığı beklediklerini söyledi.

Öğrencilere kedi köpek maması dağıttıklarını ifade eden Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Sevgili gençler sokak hayvanlarını unutmamamızı istediler. Bizde yeni yıl münasebetiyle sevgili çocuklara hem köpek maması hem kedi maması getirip hediyelerini bu yıl sokak hayvanları ile paylaşmalarını istedik. Sevgili gençler de bize söz verdiler. Hem bir kap su hem de yemek verecekler. Bizim ilçemizde mutlu hayvanlar, mutlu çocuklar var diyeceğiz. Çocuklarımızla beraber yeni yıl hediyelerimizi sokak hayvanlarımıza bağışladık. Tüm Türkiye'den de bu duyarlığı bekliyoruz."

Sınıf öğretmeni Zekiye Usanmaz ise "Belediye Başkanımız Osman Türkyılmaz okulumuza geldiler. Öğrencilerimize köpek maması dağıttılar. Sokak hayvanlarını seviyoruz. Kesinlikle böyle projeyi destekliyoruz. Çok mutlu oldum. Teşekkür ediyoruz kendisine." diye konuştu. - KIRIKKALE

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Kaynak: İHA

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