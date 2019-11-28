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Öğrenciler Yeşilay hakkında bilgilendirildi

Yeşilay Kırıkkale Şubesince, "Benim Kulübüm Yeşilay Projesi" kapsamında ortaokul öğrencilerine eğitim verildi.

28.11.2019 15:56 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:56Öğrenciler Yeşilay hakkında bilgilendirildi
Şubesince, "Benim Kulübüm Yeşilay Projesi" kapsamında ortaokul öğrencilerine eğitim verildi.
Yeşilay Kırıkkale Şube Başkanı Muhammet Erkam İşler, yaptığı yazılı açıklamada, Atatürk Ortaokulu ve Şeyh Edebali İmam Hatip Ortaokulunda öğrencilere tanıtıcı eğitimler verildiğini belirtti.
Şubelerinin 2018 yılında kurulmasının ardından hazırladıkları projelerle şu ana kadar yaklaşık bin 400 öğrenciye ulaştıklarını dile getiren İşler, şunları kaydetti:
"Benim Kulübüm Yeşilay Projesi bu yıl İçişleri Bakanlığının desteğiyle uygulanıyor. Bu projemizin amacı, öğrencilerimize Yeşilay'ı tanıtmak ve okullarımızdaki Yeşilay kulüplerini aktif hale getirmek. Yeni eğitim yılında şu ana kadar okullarımızda 200 öğrenci ile yaptığımız çalışmalar olumlu sonuçlar verdi. Öğrencilerimiz Yeşilay'ı tanıyor ve artık daha bilinçliler. Okullarda verdiğimiz eğitimlerden önce bu projemizde görev alan eğitmenlerimiz genel merkezimiz tarafından kampa alınarak uygulamalı olarak eğitimden geçti."
İşler, projede üniversiteli 18-29 yaş arası gönüllülerin görev aldığını belirterek, projelerinin profesyonelce hazırlandığını sözlerine ekledi.

Şeyh Edebali, Kırıkkale, Yeşilay, Güncel

Kaynak: AA

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