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Öğrenciler Yunus Emre Kültür Parkı çok sevdi

Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Yunusemre Belediyesi'nin en beğenilen projelerinden biri olan Yunus Emre Kültür Parkı gezdi.

13.02.2020 14:31 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:31Öğrenciler Yunus Emre Kültür Parkı çok sevdi
Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Belediyesi'nin en beğenilen projelerinden biri olan Yunus Emre Kültür Parkı gezdi.

Yunusemre Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve 'nın örnek projelerinden olan Yunus Emre Kültür Parkı yoğun ilgi görüyor. Şehri tepeden gören konumu, özgün mimarı yapısıyla beğeni toplayan park, bu kez Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu okul yönetimi ve öğrencilerini ağırladı. İrfan Meclisi, Klasik Türk İslam Sanatları Atölyesi'ni gezen öğrenciler, kursiyerlerle sohbet ederek, Halkla İlişkiler Müdürü Ahmet Aksoy'dan yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi aldı. Öğrenciler, örnek bir yapıyı hizmete kazandırdığı için Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve ekibine teşekkür etti. - MANİSA

Ahmet Yesevi, Yunusemre, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

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