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Öğrenciler yürüyüşle kitap okuma alışkanlığına dikkati çekti

Kahramanmaraş'ta ortaokul öğrencileri kitap okumaya alışkanlığına farkındalığı arttırmak amacıyla pankartlarla yürüdü.

24.10.2019 19:44Öğrenciler yürüyüşle kitap okuma alışkanlığına dikkati çekti
Kahramanmaraş'ta ortaokul öğrencileri kitap okumaya alışkanlığına farkındalığı arttırmak amacıyla pankartlarla yürüdü.
Kanuni İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, kitap okuma alışkanlığını arttırmak amacıyla Trabzon Caddesi'nde yürüyüş yaptı.
Etkinliğin koordinatörlüğü yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Enis Kızılkaya, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 vizyonu hedeflerinden olan eğitim kalitesini artırmak ve öğrencilerin sosyal, kültürel faaliyetlerde rol alarak kendilerini geliştirmesini sağlamak amacıyla etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.
Okuldan 35 öğrencinin etkinliğe katıldığını belirten Kızılkaya, "Bizler de bugünki etkinliğimizle hem farkındalık oluşturmak, hem de kitap okumanın önemine dikkat çekmek istedik. Bu çalışmalarda destek vererek, yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kahramanmaraş, Kızılkaya, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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