Haberler » Güncel » Öğrenciler Zabıtanın görevlerini öğrendiler - Haber

Öğrenciler Zabıtanın görevlerini öğrendiler

Düzce Belediyesi, öğrencilerin farklı alanlarda kendilerini geliştirmesi ve toplumsal farkındalıklarının artması için çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyor.

28.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 28.12.2019 09:52 Öğrenciler Zabıtanın görevlerini öğrendiler
Düzce Belediyesi, öğrencilerin farklı alanlarda kendilerini geliştirmesi ve toplumsal farkındalıklarının artması için çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda Düzce Belediyesi Müdürlüğü personeli, TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilere mesleklerini tanıttı. TOKİ Mehmet Akif Ersoy 3. sınıf ve Anaokulu öğrencileri ile buluşan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, zabıta mesleği, zabıta mesleğinin görev ve yetkileri ile öğrencilerin sorumlulukları hakkında bilgi verdi. Öğrenciler büyük bir ilgiyle zabıtayı ekiplerini dinlerken, merak ettikleri soruları sorarak bilgi edindi. Zabıta Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimler, ilkokul seviyesindeki okullarda gerçekleştirilmeye devam edecek. - DÜZCE

Mehmet Akif Ersoy, Düzce Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:01   Tutuklanan sürücünün kızı Yeni yıla babamla girmek istiyorum - Haber
10:00   Kar yağmayan Nijerya'nın ilk ve tek kayaklı koşucusu - Haber
10:00   DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ - Haber
09:59   Köye kurduğu kütüphanede yaşlılara okuma-yazma öğretiyor - Haber
09:56   Kapadokya'da balonlar 6 günün ardından havalandı - Haber
08:47   Kar İstanbul'a bugün düşüyor! Meteoroloji saat verdi - Haber
23:50   Yakalanan PKK'lı terörirst, AK Partili ismin katili çıktı! - Haber
23:47   Açığa alınan bekçi dehşet saçtı! Önce meslektaşını, ardından kendini vurdu - Haber
23:30   Kars'ta beklenen kar yağdı, vatandaşlar halay çekti - Haber
23:10   Çarptığı köpeği kontrole inen sürücü, başka otomobilin çarpması sonucu öldü - Haber
28.12.2019 10:08:01