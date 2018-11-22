Öğrenciler Zeytinpark'ı Fotoğraflayacak

Akdeniz Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü öğrencileri, bir yıl boyunca derslerinin bir bölümünü Zeytinpark'ta uygulamalı görecek, alanın tüm değerlerini yıl boyunca fotoğraflayıp yıl sonunda "Doğanın Mucizesi" isimli sergi açacak. Antalya
Ticaret Borsası'ndan (ATB) yapılan açıklamaya göre, ATB Antalya Zeytinpark AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır
ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal
, Zeytinpark'ta düzenlenen kahvaltıda, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Nafia Özdemir Hanyaloğlu ve öğrencileriyle bir araya geldi.
Üniversite ve Zeytinpark'ın ortak projesiyle ilgili Çandır ve Ünal'a bilgi veren Hanyaloğlu, çok sayıda bitki ve hayvan varlığına ev sahipliği yapan Zeytinpark'ın öğrenciler için bulunmaz bir çalışma alanı olduğunu kaydetti. Proje sırasında yapılacak etkinliklerle öğrencilerin alanın uzmanlarıyla yan yana geleceğini bildiren Hanyaloğlu, yıl sonunda da "Doğanın Mucizesi" fotoğraf sergisi, video sunumu yapılacağını, sergi kataloğu hazırlanacağını bildirdi.
ATB ve Zeytinpark AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, 2 bin 630 dönüm alanın kent merkezinin en büyük yeşil alanı olduğunu belirterek, kentin oksijen deposunu çocuklarla gençlerle, kent sakinleri ve misafirlerle buluşturma hedefinde olduklarını ifade etti.
Üniversite ile kentin entegre olmasının önemini vurgulayan Çandır, "Biz bu sinerjiyi bu dönem yakaladık. Umuyorum üniversite ile iş birliğimiz her alanda devam eder." dedi.
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal da akademik birikimi şehirle paylaşma hedefinde olduklarını bildirirken, Antalya Ticaret Borsası ve Zeytinpark AŞ ile yapılan çalışmaların iyi örnekler olduğunu kaydetti.
Çandır,Akdeniz Üniversitesi
22 Kasım 2018 Perşembe 12:48