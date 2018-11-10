Öğrencilerden 10 Kasım Koreografisi

Zonguldak
'ın Devrek
ilçesinde lise öğrencileri koreografiyle Atatürk
'ün doğduğu ve ebediyete intikal ettiği yılı ve saati oluşturdu.
Devrek Anadolu Lisesi
öğretmen ve öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti
'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk
'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla koreografi hazırladı.
Okul bahçesinde drone ile görüntülenen koreografide öğrenciler, Atatürk'ün doğduğu ve hayatını kaybettiği yıl ile saati, "izindeyiz" yazısı oluşturdu.
Devrek Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan video, sosyal medyada da paylaşıldı.
Zonguldak,Mustafa Kemal Atatürk,Devrek
10 Kasım 2018 Cumartesi 19:24