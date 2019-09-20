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Öğrencilerden 15 Temmuz koreografisi havadan görüntülendi

Öğrencilerden 15 Temmuz koreografisi havadan görüntülendiELAZIĞ - Elazığ'da bir okulda 15 Temmuz Şehitlerini anmak için, 251 öğrenci ile koreografi hazırlandı.

20.09.2019 20:50
Öğrencilerden 15 Temmuz koreografisi havadan görüntülendi
ELAZIĞ - Elazığ'da bir okulda 15 Temmuz Şehitlerini anmak için, 251 öğrenci ile koreografi hazırlandı.
Ahmet Kabaklı Anadolu Lisesi, 15 Temmuz Şehitlerini anmak için 251 öğrenci ile özel bir koreografi çalışması yaptı. Okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler bedenleri ile '15 Temmuz' yazdı. Ardından Türk bayrağı ve 'Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız' pankartı açıldı. O anlar havadan da görüntülenirken, ortaya renkli görüntüler çıktı.
Öğrencilerden 15 Temmuz koreografisi havadan görüntülendi

Elazığ, Genel

Kaynak: İHA

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