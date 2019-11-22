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Öğrencilerden AA'nın Istanbul Photo Awards sergisine ilgi

Aydın Doğan Mesleki Teknik Lisesinden bir grup öğrenci ve öğretmen, Anadolu Ajansının (AA) bu yıl beşincisini düzenlediği "Istanbul Photo Awards 2019" sergisini gezdi.

22.11.2019 16:28 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:28Öğrencilerden AA'nın Istanbul Photo Awards sergisine ilgi
Aydın Doğan Mesleki Teknik Lisesinden bir grup öğrenci ve öğretmen, Anadolu Ajansının (AA) bu yıl beşincisini düzenlediği "Istanbul Photo Awards 2019" sergisini gezdi.
Belediyesi'nin ev sahipliği ve TİKA ile Türk Hava Yolları'nın (THY) sponsorluğunu yaptığı sergiyi gezen öğrencilere AA Fotoğraf Editör Yardımcısı Erhan Sevenler, sergideki eserlerle ilgili bilgi verdi.
Beyoğlu Belediyesi Salonundaki sergiyi gezen öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Sevenler, öğrencilerle fotoğrafçılık alanındaki deneyimlerini paylaştı.
Filistin'de çekilen ve teknolojinin hayatın içerisindeki yerini gösteren "Yılın Fotoğrafı" ödülünün sahibi "İsrail-ABD-Filistin Çatışması" adlı eserin yanı sıra haber, dallarında tekil ve seri fotoğrafları yakından inceleyen öğrenciler, daha sonra toplu olarak hatıra fotoğrafı çektirdi.
25 Kasım'a kadar açık kalacak
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın da ziyaret ettiği sergi, 25 Kasım'a kadar açık olacak.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Türk Hava Yolları (THY) resmi sponsorluğunda düzenlenen yarışmaya bu yıl 100'den fazla ülkeden foto muhabiri, yaklaşık 15 bin fotoğrafla başvurdu.

Sergilerde, Filistin'den Kuzey Kore'ye kadar dünya genelinde yaşanan siyasi olaylar, göç krizleri, doğal afetler ve çarpıcı hayat hikayelerinden oluşan bir seçki sunuldu.
Istanbul Photo Awards sergisi, Ankara ve 'un ardından Tokyo'da da Türk ve Japon fotoğraf meraklılarının beğenisine sunuldu.
Istanbul Photo Awards 2020 başvuruları, 1 Kasım 2019 - 31 Ocak 2020 tarihleri arasında "www.istanbulphotoawards.com" adresinden yapılabilecek.

Aydın Doğan, İstanbul, Beyoğlu, Güncel

Kaynak: AA

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