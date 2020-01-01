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Öğrencilerden ahde vefa örneği

Şenkaya Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Çamlıalan Ortaokuluna verilen 45 adet kuş yuvası öğretmenler ve öğrenciler tarafından zımparalanıp verniklendi.

01.01.2020 10:09 | Son Güncelleme: 01.01.2020 10:14 Öğrencilerden ahde vefa örneği
Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Çamlıalan Ortaokuluna verilen 45 adet kuş yuvası öğretmenler ve öğrenciler tarafından zımparalanıp verniklendi.

"Kuşları Seviyorum Değerlerimi Yaşatıyorum Projesi" adı altında kuş yuvaları öğretmenler ve öğrenciler tarafından kar yağışı altında ormanda ağaçlara yerleştirilerek içlerine yem konuldu.

Kuşların barınacağı yuvalara ve ilçelerinde yetişmiş olan, Nene Hatun, Kara Fatma, Aşık Summani, Kazım Karabekir ve İbrahim Hakkı Hazretleri gibi önemli şahsiyetlerin isimleri verildi.

Okul Müdürü Lokman Aydın yapmış olduğu açıklamada, "Çamlıalan Ortaokulu olarak gerçekleştirdiğimiz 'Kuşları Seviyorum Değerlerimi Yaşatıyorum Projesi' kapsamında Şenkaya Orman İşletme Müdürlüğünden aldığımız Kuş Yuvalarını öğrencilerimizle zımparalayıp vernikledik. Daha sonra Erzurum'un yetiştirmiş olduğu önemli isimlerden Aşık Sümmani, Aşık Yaşar Reyhani, İbrahim Hakkı Hazretleri, Hüseyin Köycü, Nene Hatun, Kara Fatma, Kazım Karabekir, Nurettin Topçu, İbrahim Erkal, Aşık Nihani, Mükerrem Kemertaş, Hattat Hasan Çelebi'ye kadar önemli şahsiyetlerimizi kuş yuvalarına isim olarak vermiş olduk. Böylece öğrencilerde Doğa Sevgisinin yanı sıra Ecdadı hatırlayıp yaşatma anlamında önemli bir farkındalık yaşatmış olduk. Ahde Vefa değerini de bir kez daha öğrencilerimiz ile davranış haline getirmiş olduk" dedi. - ERZURUM

Ahde Vefa, Erzurum, Şenkaya, Güncel

Kaynak: İHA

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