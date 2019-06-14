Öğrencilerden 'akılcı ilaç kullanımı' mesajı

BURSA- Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, akılcı ilaç kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla her eğitim öğretim dönemi sonunda geleneksel hale getirdiği Akılcı İlaç Kullanımı temalı karne etkinliğini bu sefer Karacabey'de düzenledi.

Şehit Bahadır İlkokulu'nda düzenlenen etkinliğe ise, Kaymakam Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, İlçe Sağlık Müdürü Volkan Çiğdem, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmet Aydın, İl Sağlık Müdürlüğü Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörlüğü yetkilileri ile veliler ve öğrenciler katıldı.

Karne dağıtımı öncesinde öğrencileri bilgilendiren İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, miniklere ve velilerine hekimlerinin reçete etmediği ilaçları kullanmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Yetkililer ayrıca hasta oldukları zaman önce hekimlerine başvurmaları, hekimlerinin önerdiği ilaçları, belirlenen süre ve miktarlarda kullanmaları gerektiği konusunda bilgiler aktardı.

Karneler Akılcı İlaç Zarflarında

Konuşmaların ardından karne dağıtım törenine geçilirken, öğrencilerin ve velilerin konuya ilgilerini arttırmak amacıyla, karneler Akılcı İlaç Kullanımına dair bilgilendirmelerin yer aldığı zarflar içerisinde verildi. Etkinlik sonunda ise öğrenciler hep birlikte 'Akıllıyım çünkü, gereksiz ilaç kullanmıyorum' mesajı verdi.