Öğrencilerden Anlamlı Çalışma

27 Kasım 2018 Salı 15:06



27 Kasım 2018 Salı 15:06

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki bir okulda öğrenim gören öğrenciler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla işaret dili ile şarkı seslendirmeye hazırlanıyor.Sakarya İlkokulu'nda öğrenim gören 2-A sınıfı öğrencileri, "Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, görmezden gelmeyin. Duymazdan gelmeyin. Engelsiz Dünya için, sende bir adım at. İşaret dilini öğren, engel 'siz' olmayın. Aramızda engel olmayın. Engelleri kaldırmanın zamanı gelmedi mi?" dizelerini içeren şarkıyı işaret diliyle seslendirecek.Öğrenciler, düzenledikleri etkinlikte görme, işitme ve ortopedik engellilerin güncel hayatta yaşadıkları sorunlara dikkati çekebilmek için koltuk değnekleri ve tekerlekli sandalye kullanıp, gözlerini kapatarak engelli farkındalığını empati yoluyla büyüklerine göstermeye çalışacak.Öğrenciler ayrıca, kendi cep harçlıklarıyla ihtiyaç sahibi bir engelliye verilmek üzere bir akülü sandalye satın almak için de kampanya başlattı.