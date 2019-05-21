Öğrencilerden Anlamlı Etkinlik

Muğla
'nın Marmaris
ilçesinde bir özel okulun öğrencileri, kermeste çiçek satarak hayvan barınağına mama hediye etti.
Özel okulun ortaokul birinci sınıf öğrencileri, okul kermesinde saksıda küçük çiçekler satarak elde ettikleri gelirle 150 kilogram köpek maması aldı.
Öğrenciler, aldıkları mamalarla birlikte yaptıkları köpek kulübesini Marmaris Hayvan Barınağına teslim etti. Marmaris Belediyesi
Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, köpeklere ilgi gösterdi. Yetkililerden barınaktan köpek sahiplenmek için bilgi aldı. Hayvan Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri çocuklara kek ve meyve suyu ikramında bulundu.
Kolejin Ortaokul Öğretmeni Banu Kantürk, çocukların keyifli ve mutlu bir gün yaşadıklarını bildirdi.
Öğrenciler ise hayvanlarla buluşmanın kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.
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Kaynak: AA