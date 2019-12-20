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Öğrencilerden anlamlı ziyaret

Salih Avgın Paşa Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'ni ziyaret etti.

20.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:22 Öğrencilerden anlamlı ziyaret
Salih Avgın Paşa Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'ni ziyaret etti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencilerin gerçekleştirdiği ziyarette duygusal anlar yaşandı.
Ziyarette öğrencilerin "Yerli Malı Haftası" nedeniyle hazırlamış oldukları yiyecekler, merkezde bulunan yaşlılara ikram edildi.
Öğrenciler, merkezde bulunan yaşlıların ellerini öperek sohbet etti.
Yaşlılar da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Mustafa Kumlu, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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