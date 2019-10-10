Haberler » genel » Öğrencilerden askerler için Fetih Suresi

Öğrencilerden askerler için Fetih Suresi

Öğrencilerden askerler için Fetih Suresi Barış Pınarı Harekatı'na öğrencilerden dualı destekADIYAMAN - Adıyaman Atatürk Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler için Fetih Suresi'ni okuyup dua etti.

10.10.2019 13:47
Öğrencilerden askerler için Fetih Suresi
Barış Pınarı Harekatı'na öğrencilerden dualı destek
ADIYAMAN - Adıyaman Atatürk Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler için Fetih Suresi'ni okuyup dua etti.
Adıyaman Atatürk Kız İmam Hatip Lisesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler için Fetih Suresi okunarak dua edildi. Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen programa Okul Müdürü Mehmet Demir, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Programda öğretmen Yıldırım Beyazıt Koç tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Sonrasında askerler için Fetih Suresi okunarak dua edildi.
Öğrencilerden Hayrunnisa Bilgiç, "Türk ordusu için birleştik, dualarımız onlarla, onlar için dua ettik. Fetih Suresi'ni okuduk, bütün kalbimizle onlarla beraberiz. Allah onların yardımcısı olsun, onların destekçisiyiz" dedi.
Daha sonra konuşan öğrenci Ümmühan Rençber de, "Yapılan bu harekatın Türk milletine, Suriyeli kardeşlerimize barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Öncelikle Suriye halkının kendi memleketlerine dönmelerini umuyoruz. İnşallah barış, huzur getirmesini diliyoruz bu harekatın. Bu harekatı sonuna kadar da destekliyoruz. Bugün öğretmenlerimiz ve öğrenci arkadaşlarımızla beraber Fetih Suresi'ni okuduk, dinledik" şeklinde konuştu.
Okul Müdürü Mehmet Demir ise konuşmasında, "Okulumuzdaki öğrenci ve öğretmenlerimizle beraber Fetih Suresi okuyarak ve dualar ederek Barış Pınarı Harekatı'na katılan güvenlik güçlerimize manevi destek olduk" ifadelerini kullandı.
Öğrencilerden askerler için Fetih Suresi

Mustafa Kemal Atatürk, Barış Pınarı Harekatı, Fetih Suresi, Adıyaman, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
15:51 Savunma Sanayi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Demirel: "Savunma ve havacılık ihracatında yüzde 60...
15:36 Türk askeri harekat bölgesine yüksek moral ile gidiyor
15:27 İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, medya yöneticileri ile bir araya geldi
14:28 Esenler'de duygulandıran görüntü...Temizlik görevlisi Kur'an okuyarak Mehmetçiğe destek verdi
14:22 Atatürk'ün Manisa'ya gelişinin 94'üncü yılı kutlandı
14:02 Çocuklarını bekleyen ailelerin HDP il binasındaki eylemi 38'inci gününde
13:47 Öğrencilerden askerler için Fetih Suresi
10.10.2019 15:58:12