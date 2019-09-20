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Öğrencilerden aşure ikramı

Gazi Emet Anadolu Liseisi öğretmen ve öğrencileri aşure etkinliği düzenledi.

20.09.2019 11:35Öğrencilerden aşure ikramı
Gazi Emet Anadolu Liseisi öğretmen ve öğrencileri aşure etkinliği düzenledi. Düzenlenen etkinliğe okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Öğretmen ve öğrencilerin ortaklaşa düzenlediği etkinlik sonrası açıklama yapan Okul Müdürü Ömer Uysal, "Okulun bahçesinde düzenlenen törende, muharrem ayının sadece aşure ayından ibaret olmadığını öğretmen ve öğrencilerimiz bize gösterdiler. Aşure artık bir simge haline geldi. Rabbim o günlerde yaşanan olayları bir daha İslam ümmetine inşallah yaşatmaz." dedi. - KÜTAHYA

Emet, Yaşam

Kaynak: İHA

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