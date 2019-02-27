Kaynak: AA

Kastamonu'nun Abana ilçesinde Anadolu rock müziğinin önemli ismi, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço vefatının 20. yılında öğrenciler tarafından şarkılarının seslendirildiği konserle anıldı.Kastamonu Üniversitesi Abana Sabahat-Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu Sabri Tığlı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konserde Abana Atatürk İlkokulu ve Atatürk Ortaokulu ile İnönü Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan grup, müzik öğretmeni Serhat Çakıcı öncülüğünde Manço'nun 15 şarkı seslendirdi.Manço'nun hayat hikayesinin görsel içerikle anlatıldığı programı Abana Belediye Başkanı Altan Erdoğan, Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Yeğin, okul yöneticileri, veliler ve öğrenciler ilgiyle izledi.Müzik Öğretmeni Serhat Çakıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1999 yılında hayatını kaybeden Barış Manço'yu anmak için toplandıklarını söyledi.Güzel bir konseri izleyicilerle buluşturduklarını anlatan Çakıcı, "Kültür mirasımız, barış elçimiz Barış Manço'nun, çocuklarımızın deyimiyle 'Barış abilerinin' güzel şarkılarını hep bir ağızdan seslendirdik. Çok güzel bir etkinliğe imza attık. 7'den 70'e hep bir ağızdan unutulmaz eserleri zihinlerde bir kez daha canlandırdık." dedi.Çakıcı, ilk ve ortaokul ile lise öğrencilerimizden oluşan 10 kişilik grupla, 2 haftalık bir süreçte hazırlandıkları konseri davul, gitar, kemane ve bağlamadan oluşan orkestra ile izleyicilerle buluşturduklarını aktardı.