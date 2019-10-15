Haberler » Güncel » Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na anlamlı destek

Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na anlamlı destek

Barış Pınarı Harekatı Öğrencilerin koreografisinden görüntüler Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na anlamlı destek Kilis'te öğrenciler, ay-yıldızlı figürü oluşturarak Mehmetçik'e destek olduKİLİS (AA) – Kilis'te öğrenciler, okul bahçesinde marşlar okuyup, ay ve yıldız figürü oluşturarak...

15.10.2019 19:12
Barış Pınarı Harekatı
Öğrencilerin koreografisinden görüntüler Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na anlamlı destek
Kilis'te öğrenciler, ay-yıldızlı figürü oluşturarak Mehmetçik'e destek oldu
KİLİS (AA) – Kilis'te öğrenciler, okul bahçesinde marşlar okuyup, ay ve yıldız figürü oluşturarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) "Barış Pınarı Harekatı"na destek verdi.
Kentteki Selehattin İyigün İlkokulu öğrencilere ve bir kreşteki çocuklar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla program düzenledi.
Ay-yıldızlı figürü ve şehitlerin isminin yazıldığı bir koreografi hazırlayan öğrenciler, Mehmetçik'e destek mesajı verdi.
Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na anlamlı destek

Barış Pınarı Harekatı, Kilis, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:39 Uluslararası dolandırıcılık şebekesine operasyon - BURSA
20:32 Şehit ailesini duygulandıran kütüphane
20:37 Emine Erdoğan, Ürdün Prensesi Dina Mired ile bir araya geldi - NUR
20:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi üyelerini kabul etti
20:35 Sosyal medyadan terör propagandası iddiasına 5 tutuklama
20:34 Nijerya, madenlerini çıkarmak için teknoloji transfer etmek istiyor
20:34 Şehit ailelerinden Vali İdris Akbıyık'a ziyaret
15.10.2019 20:40:28