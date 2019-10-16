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Öğrencilerden, Barış Pınarı Harekatı'na destek

Siirtli öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla asker selamı verdi.

16.10.2019 17:05Öğrencilerden, Barış Pınarı Harekatı'na destek
Siirtli öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla asker selamı verdi.

Selami Değer Anadolu Lisesi öğrencileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek için Çanakkale türküsü söyledi, asker selamı verdi.

Okul bahçesinde gitar ve keman çalan öğrencilere arkadaşları da türkülerle destek verdi.
Öğrenciler daha sonra asker selamı verdi.

Okulun Müdür Yardımcısı Şahin Silah, Barış Pınarı Harekatı'na destek için müzik dersine katılan öğrencilerin, askerler için seslendirdiği küçük bir konserin oldukça duygusal geçtiğini söyledi.

Silah, Mehmetçik için dua ettiklerini belirterek, "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin." dedi.

Barış Pınarı Harekatı, Anadolu Lisesi, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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