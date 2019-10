Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destekÖğrenciler telefonlarının ışıklarıyla 'Vatan' yazısı oluşturduAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda kalan öğrenciler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla yurt bahçesinde telefon ışıklarıyla 'vatan' yazısı oluşturdu.Şuhut Kredi Yurtlar Kurumu yurdunun bahçesinde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler tarafından koreografi yapıldı. Öğrenciler, telefonlarının ışıklarıyla 'vatan' yazısı oluşturdu. Yazı önünde Türk bayrağı açan öğrenciler İstiklal Marşının okumasının ardından 'Bir ölür bin diriliriz' sloganları attı. Öğrenciler adına açıklama yapan Esra Kocatürk, "Öncelikle bugün burada bize destek veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Askerlerimiz şu an bizim için Barış Pınarı Harekatında cephede olabilir ama kimse yalnız değil. Kimsenin evladı yalnız değil. Biz de burada duamızla ibadetlerimizle askerlerimize desteğimizi sağlıyoruz. Onlar bir tek analarının evlatları değil hepsi bizim ayrı ayrı evlatlarımız. Birinin değil hepsinin canı bize bağlı. Allah onların ayaklarına taş değdirmesin. Yüzlerini güneş yakmasın diliyorum. Hepsinin varlığını Allah bize daim etsin. Şunu unutmasınlar ki Türk askeri her zaman 18 yaşındadır. Türk askeri hiç bir zaman yalnız değildir. Arkasında vatanı, milleti onu destekleyen aileleri vardır. Hiç bir aile tek bir aile değildir. Oradaki herkes bizim çocuklarımız, hepsi bizim kardeşlerimiz, abilerimiz hepsi bizim sevdiğimiz. Biz onları oraya gönderirken evet canlarını tehlikeye atıyorlar. Onlar orada olmasaydı şu an biz burada olmayacaktık. Allah hepsini korusun. Biz istiyoruz ki gittikleri gibi gelsinler. Sayıları eksilmesin, sanmasınlar ki yalnızlar bugün bir haber gelsin hiç birimiz kızı erkeği 14'lü 15'li biz onların arkasından gideceğiz buna emin olsunlar. Onları gerçekten çok seviyoruz. İlk başta biraz hepimiz heyecanlıydık. Ama biz biliyoruz ki Mehmetçiğimize çok güzel bir destek verdik. Arkalarında durduğumuzu belirttik. Bizi onurlandıran, gerek KYK'yı onurlandıran, Şuhut Meslek Yüksek Okulu'nu onurlandıran bir çalışma yaptığımıza inanıyorum. Bizi destekleyen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.AK Parti Şuhut İlçe Gençlik Kolları Başkanı olan Şuhut Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Batuhan Kebeli ise konu ile ilgili açıklamalarında, "Öncelikle gerek Şuhut'tan gerek üniversiteden gelen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün bizi kırmadılar vatanına milletine bir kez daha sahip çıktıklarını gösterdikleri için onları gerçekten burada kutluyorum. Tabi geçtiğimiz süreç biraz sıkıntılı bir süreç içimizden ve dışımızdan saldıranlar ve bunları durdurmak için gece gündüz demeden elinden geleni yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimize çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan bir değil bin kere razı olsun. Canları pahasına gece gündüz demeden biz burada huzurlu yatalım huzurlu uyuyalım huzurlu yaşayalım diye her zaman her şartlarda şartlar ne olursa olsun her zaman her şartlarda şartlar ne olursa olsun her zaman dimdik duran askerimize selam söylüyorum. Unutmasınlar ki her gün gece yatarken aklımıza onlar geliyor. Onların gerçekten yanındayız sonuna kadar yanında olacağız. Ne mutlu Türküm diyene" ifadelerini kullandı.