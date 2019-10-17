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Öğrencilerden, Barış Pınarı Harekatı'na destek

Beypazarı ilçesinde Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okullarının bahçesinde düzenledikleri etkinlikle Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

17.10.2019 13:26Öğrencilerden, Barış Pınarı Harekatı'na destek
Beypazarı ilçesinde Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okullarının bahçesinde düzenledikleri etkinlikle Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
Okulun bahçesinde toplanan bir grup öğrenci, beden eğitimi öğretmeni Ercan Yılmaz'ın önderliğinde Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla Türk bayrağını oluşturdu ve İstiklal Marşı'nı okudu.
Beypazarı Hafızlık Yatılı Bölge Kuran kursu öğrencileri de kurs öğreticisi Nevzat Arslan rehberliğinde Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak ve Mehmetçilerin başarılı olması Fetih süresini okudu, dua etti.

Barış Pınarı Harekatı, Anadolu Lisesi, Ercan Yılmaz, Beypazarı, Güncel

Kaynak: AA

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