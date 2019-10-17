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Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Pamukova Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

17.10.2019 17:56Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Pamukova Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
Okul bahçesinde asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı koreografisi yapan öğrenciler, aralarında topladıkları paralarla Mehmetçik için kurban kesti.
Okul Müdürü Yılmaz Arslan, yaptığı açıklamada, Türk ordusunun terör örgütlerine karşı operasyon başlattığını anımsattı.
Mehmetçiğin moral gücünü en üst seviyeye çıkarmak için manevi yönden destek için Kur'an-ı Kerim okunduğunu, kurban kesildiğini anlatan Arslan, "Öğrencilerimiz aralarında para topladılar, bizler de destek olduk, iki kurban kestik. Bu harekatta şehit olan Mehmetçiğimize, sivil vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." diye konuştu.
Etkinlik, askerler için dua edilmesinin ardından sona erdi.

Barış Pınarı Harekatı, Pamukova, Güncel

Kaynak: AA

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