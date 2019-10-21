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Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Ordu'nun Fatsa ilçesi Ali Rıza Demircan İlkokulu öğrencileri 'Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ettiler.

21.10.2019 14:40Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Ordu'nun Fatsa ilçesi Ali Rıza Demircan İlkokulu öğrencileri 'Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ettiler.

Ziyarette komutanlar ve askerler ile bol bol hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler her zaman yanlarında olduklarını belirttiler. Okul Müdürü Yusuf Kolcu ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Ali Rıza Demircan İlkokulu, öğrencisinden idarecisine kadar ordumuzun başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı'nda gönüllü birer nefer olduğunu ifade etmek istiyoruz. Oradaki askerlere destek olmak amacıyla öğrencilerimizin yazmış olduğu mektupları ve okulumuzun bayrağı sınır ötesinde dalgalansın diye şanlı ordumuza teslim edilmek üzere Fatsa Komando Birliğine teslim edildi. Öğrencilerimizi en iyi şekilde ağırlayan Fatsa Komando Birliğine teşekkür ederiz" dedi. - ORDU

Barış Pınarı Harekatı, Jandarma, Fatsa, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

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