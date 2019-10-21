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Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, ilkokul öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek amacıyla asker kıyafeti giyerek şehitliği ziyaret etti.

21.10.2019 16:44Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, ilkokul öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek amacıyla asker kıyafeti giyerek şehitliği ziyaret etti.
Kadirli İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) İlkokulu öğrencileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla okul bahçesinde bir araya geldi.
Asker kıyafeti giyen öğrenciler Kadirli Garnizon Şehitliğini ziyaret etti. Şehitliğe karanfil bırakarak dua eden öğrenciler asker selamı verdi.

Barış Pınarı Harekatı, Osmaniye, Kadirli, Güncel

Kaynak: AA

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