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Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na "şiirli" destek

Van'ın Erciş ilçesinde öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için şiir yazdı.

22.10.2019 13:24Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na
Van'ın Erciş ilçesinde öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için şiir yazdı.
Erciş Tenzile Ana İlk ve Ortaokulu öğrencileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı destekledi.
Harekata katılan askerler için dua eden, yazdıkları şiiri okuyan öğrenciler, asker selamı vererek "En büyük asker bizim asker" sloganı attı.
Okulun 7. sınıf öğrencisi Nur Bayrak Çiftçi, arkadaşlarıyla harekata destek vermek amacıyla şiir yazdıklarını belirterek, Van'dan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere selam gönderdiklerini söyledi.

Barış Pınarı Harekatı, Van, Güncel

Kaynak: AA

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