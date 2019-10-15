Haberler » Güncel » Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatına ay yıldızlı destek

Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatına ay yıldızlı destek

Siirt'in Şirvan ilçesinde 230 öğrenci, Barış Pınarı Harekatında görev yapan askerlere destek amacıyla ay yıldızlı figür oluşturdu.

15.10.2019 11:41Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatına ay yıldızlı destek
Siirt'in Şirvan ilçesinde 230 öğrenci, Barış Pınarı Harekatında görev yapan askerlere destek amacıyla ay yıldızlı figür oluşturdu.

Şirvan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Barış Pınarı Harekatına destek amacıyla okul bahçesinde bir araya geldi. Bahçede toplanan 230 öğrenci, bedenleriyle Barış Pınarı yazılı ay yıldızlı figür oluşturdu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Kezer, öğrencilerin bu davranışının gurur verici olduğunu belirtti. Kezer, "230 öğrencimizin Barış Pınarı Harekatındaki askerimize destek amaçlı yapılan bu davranış gurur vericidir. Bedenen Mehmetçiğimizin yanında olmasak bile ruhen onlarlayız. Allah yar ve yardımcıları olsun" dedi. - SİİRT

Barış Pınarı Harekatı, Şirvan, Siirt, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:38 Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden Barış Pınarı kahramanlarına manevi destek
12:42 Çınarcık'ta uyuşturucu operasyonları
12:42 Kocaeli'de "Cumhuriyet ve Gençlik Festivali" düzenlenecek
12:42 İzmit Körfezi'ni kirleten gemilere 10 ayda 10 milyon TL ceza
12:42 (Havadan görüntülerle) BÜYÜKÇEKMECE'DE RİSKLİ BİNALAR KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YIKILDI
12:42 Adalet Bakanlığı'ndan e-Apostil uygulaması
12:37 Sinop'ta asfalt çalışması
15.10.2019 12:44:21