Haberler » Yerel » Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatına ay yıldızlı destek

Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatına ay yıldızlı destek

Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatına ay yıldızlı destekSİİRT - Siirt'in Şirvan ilçesinde 230 öğrenci, Barış Pınarı Harekatında görev yapan askerlere destek amacıyla ay yıldızlı figür oluşturdu.

15.10.2019 12:57
Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatına ay yıldızlı destek
SİİRT - Siirt'in Şirvan ilçesinde 230 öğrenci, Barış Pınarı Harekatında görev yapan askerlere destek amacıyla ay yıldızlı figür oluşturdu.
Şirvan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Barış Pınarı Harekatına destek amacıyla okul bahçesinde bir araya geldi. Bahçede toplanan 230 öğrenci, bedenleriyle Barış Pınarı yazılı ay yıldızlı figür oluşturdu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Kezer, öğrencilerin bu davranışının gurur verici olduğunu belirtti. Kezer, "230 öğrencimizin Barış Pınarı Harekatındaki askerimize destek amaçlı yapılan bu davranış gurur vericidir. Bedenen Mehmetçiğimizin yanında olmasak bile ruhen onlarlayız. Allah yar ve yardımcıları olsun" dedi.
Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatına ay yıldızlı destek

Barış Pınarı Harekatı, Şirvan, Siirt, Yerel

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Haberleri
14:35 Kızılay'dan yürüme engelli Hüma'ya tekerlekli sandalye
14:33 Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine konserve
12:57 Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatına ay yıldızlı destek
12:34 Tel Abyadlılar ülkelerine dönecekleri günü bekliyor
12:32 Doğan her bebek bir fidanla büyüyecek
11:53 Bursa'da 'Dede Korkut' buluşması
11:31 Yakutiye Belediyesi ev hanımlarına nakış öğretecek
15.10.2019 14:38:58