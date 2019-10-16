Haberler » genel » Öğrencilerden Barış Pınarı kahramanlarına anlamlı klip

Öğrencilerden Barış Pınarı kahramanlarına anlamlı klip

Öğrencilerden Barış Pınarı kahramanlarına anlamlı klipTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesi Şair Nevi İlkokulu'nda öğretmen Haydar Durmaz'ın öğrencileriyle birlikte Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlerimize moral vermek için hazırladıkları video büyük beğeni topladı.

16.10.2019 21:55
Öğrencilerden Barış Pınarı kahramanlarına anlamlı klip
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesi Şair Nevi İlkokulu'nda öğretmen Haydar Durmaz'ın öğrencileriyle birlikte Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlerimize moral vermek için hazırladıkları video büyük beğeni topladı.
Malkara Şair Nevi İlkokulu 1. Sınıf öğrencileri ve öğretmen Haydar Durmaz tarafından Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere moral vermek amacıyla bir selam videosu hazırlandı. 13 öğrenci ve 1 öğretmenin yer aldığı "Öğrencilerimden Mehmetçiğe selam var" notuyla sosyal medyada paylaşılan video vatandaşların ilgisini çekiyor.
Türk ordusuyla gurur duyduklarını söyleyen Sınıf Öğretmeni Haydar Durmaz, "Malkara Şair Nevi İlkokulu 1. Sınıf öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe moral vermek amacıyla bu şekilde bir selam videosu çektik. Operasyonun başarıyla sonuçlanıp kahraman Mehmetçiğimizin sağlıklı bir şekilde ailelerine kavuşmasını bekliyoruz. Eğitimciler ve öğrenciler her zaman Mehmetçiğin yanındadır. Mehmetçiğimizin tez zamanda zafer ile vatanımıza dönmelerini sağ salim ailelerine kavuşmalarını temenni ediyoruz" ifadelerini kaydetti.
Öğrencilerden Barış Pınarı kahramanlarına anlamlı klip

Barış Pınarı Harekatı, Malkara ilçesi, Malkara, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
23:38 Rize'deki iş dünyası ve STK'lardan "Barış Pınarı Harekatı"na asker selamlı destek
23:17 Bakan Turhan: "Engelsiz ulaşım konusunda Türkiye'de tüm ulaşım sistemlerimizde, engelli...
23:09 THY uçuş ekibinden milli takıma özel anons
22:40 Emine Erdoğan: " 2023'de Sıfır Atık Projesiyle 100 bin kişiye istihdam, yıllık 20 milyar lira...
22:30 STK'lardan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek
22:26 38 tavuğu başıboş köpek tarafından telef edilen yaşlı adam gözyaşlarını tutamadı
21:57 Ayakları felçli yavru kediye oyuncak arabadan yürüteç yapıldı
16.10.2019 23:44:32