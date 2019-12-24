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Öğrencilerden Başkan Çoban'a teşekkür ziyareti

Ahlat ilçesinde Yunus Ensari Ortaokulu öğrencileri, hazırladıkları yardım projesine destek veren Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

24.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:08 Öğrencilerden Başkan Çoban'a teşekkür ziyareti
ilçesinde Yunus Ensari Ortaokulu öğrencileri, hazırladıkları yardım projesine destek veren Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban'a teşekkür ziyaretinde bulundu.
Makamında ağırladığı öğrencilerle süre sohbet eden Çoban, yaptıkları anlamlı projeden dolayı öğrencileri ve öğretmenleri kutlayarak, projeye her türlü desteği vereceklerini söyledi.
Öğrenciler ise ihtiyaç sahipleri için hazırladıkları "Paylaşan Eller" projesi kapsamında oluşturulacak dolapların yapımını üstlenen Çoban'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Abdulalim Mümtaz Çoban, Ahlat, Güncel

Kaynak: AA

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