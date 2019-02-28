Öğrencilerden Başsavcısı Akkiraz'a Teşekkür Ziyareti

Kaynak: AA

Midyat'ta öğrenciler, Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz'a teşekkür ziyaretinde bulundu.Akkiraz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle sömestr tatilinde TOKİ, Kocatepe, Şehit Velit Bekdaş ve Atatürk İlkokulu'nda onarım ve temizlik yapıldığını söyledi.Eğitim kalitesinin yükselmesi için çaba gösterdiklerini dile getiren Akkiraz, şöyle konuştu:"Bu kapsamda plan ve programlar çok önemli. Bunu yanında ibadethaneler, cami, kiliselerin temizlik işleri yapılıyor. Aynı zamanda meslek edindirme kurslarımız var. Okulların boya, badana ve temizlik işleri çok güzel bir projeydi. İnşallah çok daha güzel projeler yaparız."Öğrenciler daha sonra Başsavcı Akkiraz'a çiçek verdi.Ziyarette Denetimli Serbestlik Müdürü Serdar Erdoğan da yer aldı.