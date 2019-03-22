Kaynak: AA

Adnan Menderes İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Çanakkale şehitleri ve Mehmet Akif Ersoy'u andı.Adnan Menderes İmam Hatip Ortaokulu tarafından hazırlanan "Çanakkale Şehitlerini ve İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u Programı", Pursaklar Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlendi.Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argun ve AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız'ın da katıldığı program, kartonlarla oluşturulan sembolik şehitliğe karanfillerin konulması ve Kur'an okunmasıyla başladı. Etkinlikte öğrenciler, sembolik olarak askere alınmak için liste tuttu.Argun, programda yaptığı konuşmada, "Mehmet Akif, millet için, vatanı için hiçbir şeyden vazgeçmeden gözünü karartıp yollara düşmüştür. Allah yolunda, peygamber yolunda asla sağa sola sapmamış, hiçbir şey için inancından vazgeçmemiş, güzel ahlaklı, samimi bir Müslümandır." dedi.AK Parti Ankara Milletvekili Yıldız da bugün Türkiye'ye açılan bambaşka cepheler olduğunu belirterek, "Yeni cepheler var. Cephe açmaktan geri durmuyor karşı taraf. Biz de o cepheleri doldurmaktan geri durmayacağız inşallah." ifadelerini kullandı.