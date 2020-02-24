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Öğrencilerden çatalca Res'e bilgilenme ziyareti

Özel Beylikdüzü Amerikan Kültür Koleji İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri, SANKO Holding'in enerji sektöründeki yatırımı Çatalca Rüzgar Enerji Santrali'ne (RES) bilgilenme ziyareti gerçekleştirdi.

24.02.2020 10:49 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:49Öğrencilerden çatalca Res'e bilgilenme ziyareti
Özel Amerikan Kültür Koleji İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri, SANKO Holding'in enerji sektöründeki yatırımı Rüzgar Enerji Santrali'ne (RES) bilgilenme ziyareti gerçekleştirdi.

İşletme Müdürü Mustafa Öğüt ile görevliler Süleyman Toker, Harun Yüce ve Cenk Sağır, öğrenci ve öğretmenlere eşlik ederek sahanın ve rüzgar enerjisinin tanıtımını yaptı. Öğüt, Çatalca RES'ini 93 MW kurulu gücü ile İstanbul bölgesinde temiz, çevreci, yenilenebilir enerji kaynağına dayalı elektrik üretimi yaptığını belirterek, "Yenilenebilir kaynaklardan yıllık 150 bin hanenin ihtiyacına yetecek enerji üretiliyor" dedi. - GAZİANTEP

Beylikdüzü, Çatalca, Güncel

Kaynak: İHA

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